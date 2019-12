Escorpión – Viernes 13 de diciembre de 2019: tus corazonadas son muy atinadas

Amor Este es un día de muchas emociones, Escorpión. No te inquietes por una noticia triste pues posiblemente se trate de una gran exageración recuerda que quien cuenta un cuento siempre le añade un punto y algo más.

No es un día de nostalgias sino de alegrías y aunque te digan algo preocupante antes de dar crédito a lo que escuches piénsalo y luego decide.

Trabajo Algo novedoso se está produciendo a tu alrededor y tendrá fuertes implicaciones dentro de tu realidad laboral pues a partir de ahora comenzarás a recoger lo que has sembrado y tus esfuerzos no pasarán desapercibidos por quienes están supervisándote.

Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro que son de tierra y muy compatibles contigo que eres de agua.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer y Piscis. También estás muy armonizado con Tauro –que es tu opuesto- y con Virgo.

Si estás soltero o soltera: no te adelantes a los acontecimientos y antes de comprometerte con quien no conoces bien escucha la voz de tu corazón y tu razón.