Escorpión – Viernes 10 de julio de 2020: ¡lo mejor te espera!

Salud No te excedas en lo que hagas estos días ya bien sea ejercicios, comidas o actividades que puedan causarte desasosiego. Existe cierto tono de desenfado o descuido que podría perjudicarte si no tomas medidas adecuadas.

Trabajo

Afina tu intuición escorpiónida pues ciertas personas mal intencionadas querrán convencerte para que entres en cierto negocio que no está muy claro, legalmente. Cuidado pues podría causarte problemas serios. No hagas trato con ellos si no les conoces muy bien ni estás seguro de sus antecedentes.