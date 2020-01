Escorpión – Viernes 10 de enero de 2020: se avecinan días muy divertidos

Si necesitas emprender algún proyecto importante te sentirás inspirado y por eso ve haciendo planes desde ahora aunque aún no te lances a nada nuevo hasta que no tengas todo el control en tus manos. Sería mejor esperar a que Urano termine mañana su tránsito retrógrado por tu signo opuesto.

Es tu tiempo de arremeter con todas tus fuerzas las tareas que has estado posponiendo. Confía tus recursos internos que son muy poderosos y si los canalizas bien te servirán para llegar a tus metas.

No te ates a nada del pasado que te traiga dolor o problemas emocionales. Ahora es tu momento de poner tus emociones en orden y aprovechar el ciclo seis que estás viviendo, el del amor.

Salud

Cuida lo que comes pues tu sistema digestivo está ahora muy sensibilizado y si no te preocupas por ingerir alimentos sanos podrías incurrir en el error de comer “cualquier cosa” y eso no es conveniente en ningún momento, mucho menos en este ciclo.