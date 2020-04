Escorpión – Viernes 1 de mayo de 2020: no te adelantes a los acontecimientos

Salud Notarás una mejoría considerable en tu salud si has estado con problemas digestivos en días pasados tuviste algún tipo de desarreglo de tipo estomacal o del colon.

Frase del día: un lector ha vivido mil vidas antes de morir, el que no lee, solamente ha vivido una.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo.

La relación más tensa: evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer.

Si estás soltero o soltera: pronto recibirás una grata noticia asociada con quien hace tiempo no ves y está a punto de coincidir contigo.