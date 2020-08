Escorpión - Sábado 8 de agosto: buscarás que reconozcan tus esfuerzos

TRABAJO Cuentas una rara habilidad para ver todos los detalles de lo que no te gusta, buscarás hoy justificaciones por no lograr objetivos concretos.

Es un día en el que tus emociones te hacen sentir que las cosas no son justas, pero en realidad debes ser responsable para darte cuenta que no has invertido tanto esfuerzo para lograr esos méritos. Crees firmemente en que es lo opuesto, pero si logras respirar y aceptar que no siempre es así, lograrás vencer un obstáculo que abrirá tus caminos mañana.