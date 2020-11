Escorpión - Sábado 7 de noviembre del 2020: la mejor salida de la negatividad, es dejar de lado los apegos

Existen varios testimonios sobre tu arduo andar, posiblemente estarías haciendo que una persona te preste atención cuando ya no te encuentras en su vida.

A pesar de que pudiera ser doloroso lo anterior, no te preocupes, pues ahora mejor que nunca estarías sanándote dejando el pasado donde debe ser. Es la conjunción entre Neptuno y Júpiter, el que haría que la armonía se instaure en ti.

Es gracias a la Luna la que te estaría iluminando sin duda para que encuentres todo en positividad de pronto. Déjate llevar por las grandes oportunidades que están a tu alrededor y no pongas pretextos nuevamente.

AMOR Probablemente hayas cumplido con las expectativas de los demás, dejando de lado las propias, es posible que la Luna haya hecho mella en tu energía haciendo que lo que no te es conveniente, se aleje de ti.

Que el remordimiento no sea parte de lo que te detenga en tu andar, definitivamente podrías caminar tu solo sin necesidad de seguir solapando las inconsistencias de otros.

TRABAJO Que la exigencia de otros no te haga sentir que eres una persona inútil, deja que todo se ponga en prosperidad mientras transcurre el día.

Si has tenido algunas cosas en tu contra, hoy no sería el motivo para que no logres tus objetivos. Al menos es el tránsito de los signos augura que estaría en uno de tus mejores momentos si dejas que todo pase de pronto.