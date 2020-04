Escorpión – Sábado 25 de abril de 2020: un fin de semana en el que todo será diferente

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito por el signo de Géminis en la vibración del seis, la que indica el amor, la familia, el hogar. Se inicia el movimiento retrógrado de tu regente el planetoide Plutón por el signo de Capricornio, los demás planetas siguen directos. Tu corregente Marte sigue en Acuario.

El tránsito retrógrado de tu regente Plutón en este fin de semana causa un escenario inesperado en tu vida. Conocerás a una persona que te enloquecerá y si estás comprometido en estos momentos vas a buscarte problemas.

Aprovecha las buenas vibraciones planetarias actuales y dile que sí a quien de veras vale la pena, y te está buscando.

Deberás luchar contra la resistencia a los cambios que hay en tus compañeros de trabajo y poner a funcionar hoy tu sentido práctico para lograr avanzar en tu empresa. Tu actitud positiva será la llave que abrirá las puertas de tu éxito

Amor

El mundo está lleno de buenas intenciones, pero muchas veces no coinciden con las ideas de otras personas. Si un gesto conciliador de tu parte, un regalo o una invitación no es bien recibida, no te agobies y trata de entender a los demás, practica la empatía.

Salud

No te alarmes por algún malestar ligero en horas de la mañana y sigue los impulsos que surgen de tu mundo interior. En algunas ocasiones el inicio de Plutón retrógrado viene acompañado de dolores de cabeza.



Trabajo

Si te ofrecen una nueva posición o responsabilidad pide algunos días para estudiarla antes de dar tu aprobación. Así tendrás más tiempo de pensar lo que mejor te conviene y podrás dar una respuesta mucho más calibrada.





Dinero y fortuna

Puedes estar haciéndote demasiadas ilusiones y empezando a gastar cierto dinero prometido. Lo que aún no se ha firmado ni aprobado, aunque luce en papeles, no está en tu bolsillo y no debes endeudarte innecesariamente.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera de ver la vida con la aplicación de tu sexto sentido e intuición combinados.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Escorpión: confiar en la llamada “suerte” en lugar de actuar con decisión y energía.

¿Qué debo evitar?: las pláticas con personas que te quitan el entusiasmo.

Frase del día: hoy disfrutaré el máximo lo que tengo, pues mañana quizás ya no estén las cosas o no esté yo.



Predicción de pareja para hoy sábado

La mejor relación de hoy: este es un fin de semana idóneo para relaciones con Cáncer y Piscis, así como con Tauro.

La relación más tensa: suelen surgir algunas fricciones con signos de aire como Acuario o de fuego como Leo.

Tu compatibilidad actual: vibras en una buena onda compatible con signos de tierra y agua y también con el signo Sagitario, aunque sea de fuego.

Si estás soltero o soltera: acércate a quien te interesa, no esperes el “momento” ideal.