Escorpión - Sábado 22 de agosto de 2020: tendrás sentimientos encontrados

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 21%

Signo de influencia: Libra.

Carta del Tarot: El mago de frente.



Te sentirás un poco confundido, pues otra persona que es de tu entera confianza, está hablando con otra persona que ya no es de tu confianza, no te preocupes piensa que no puedes ser dueño de nadie, ni controlar las decisiones de otros.

Pronóstico del día: es probable que en algunas ocasiones te sientas desfavorecido, pero no debes preocuparte, al final de cuentas tendrás el mago a tu favor, la luna creciente y el signo regente, para que todo lo que te preocupa, cambie completamente.

AMOR

Llega el amor como si fuera una fiesta, a pesar de que es un día en el que en pocas cosas puedes tener confianza, la realidad es que no necesariamente proviene de una pareja, hay personas que realmente te quieren, que van a demostrarlo en un día como hoy.

SALUD

Ha valido la pena todas y cada una de las decisiones que has tenido últimamente, no te sientas mal, sobre todo físicamente, si tus planes no coinciden con los de otros, debes de ser mucho más independiente e intentar no generar expectativas.

DINERO

En este caso será un día difícil, porque hiciste un acuerdo con una persona que ya no te llevas para generar un plan, algún convenio o algo que se encontraban pagando juntos, vas a tener que tomar decisiones, o lo enfrentas directamente o haces que esos trámites se concluyen por aparte de la otra persona.

TRABAJO

Retomarás algo viejo, quiere decir que, dada la situación económica, alguien te vuelve a ofrecer que regreses a una empresa o a una actividad que ya no estabas acostumbrado. Es momento de tomarlo solo como una plataforma, después regresarás a lo que a ti te gusta.

Predicción de Pareja para hoy sábado

Si te encuentras en pareja : procura no sentirte mal por las críticas que tu pareja emita hoy hacia ti, no es con dolo, a pesar de que no lo entiendas de ese modo.

Si estás soltero : te estás sintiendo mal por haber buscado a alguna ex pareja o haber obtenido información de ésta. No te preocupes, el mago te alumbrará para que vuelvas a tomar las mejores decisiones con eso o con cualquier otra persona.

Nivel de energía sexual : moderado.

Compatibilidades

Amor: Tauro o signos de tierra

Amistad: Piscis o signos de agua

Laboral: Leo o signos de fuego

Nivel de tolerancia : moderado

Con quien podrías entrar en tensión : por más que intentes evitar situaciones negativas, si un Sagitario se pone frente a ti, será inevitable.





