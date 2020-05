Escorpión – Sábado 16 de mayo de 2020: la Luna en tu elemento te inspira y estimula

Escucha a los demás, esta puede ser una noche muy intensa y apasionada, pero solamente si cedes un poco y no insistes en una actitud intransigente.

No te inquietes si algo tarda en solucionarse porque en este ciclo de planetas retrógrados todo llega cuando debe y no cuando se quiere.

En el amor hay la posibilidad de un compromiso o una declaración sentimental inesperada. No olvides que tienes a Júpiter y Plutón retrógrados, lo cual frena ciertas repercusiones limitantes.



Amor

Si en un momento determinado te sientes incómodo por algo que escuchaste lo mejor que puedes hacer es no dar rienda suelta a tu enojo sino meditar el alcance que pueden tener tus palabras a fin de no herir a quienes amas. No dejes que la imprudencia o palabras mal dichas estropeen una relación y alejen de ti la felicidad y el amor.