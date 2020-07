Escorpión – Sábado 11 de julio de 2020: tu sexualidad escorpiónida envuelve a todos a tu alrededor

Lo que por tanto tiempo has estado esperando se acerca a tu vida de una forma diferente, no como pensabas sino desde otro ángulo.

La mejor noticia es que tanto en el aspecto sentimental como social te sentirás más seguro de ti mismo, pero recuerda que con Mercurio retrógrado no debes apresurarte a la hora de tomar decisiones y si puedes esperar un poco antes de hacerlo, mejor.

Amor Llegó el momento de las aclaraciones para evitar males mayores, Escorpión. Si tu pareja no te atiende como debes, si te sientes en un segundo plano y hay otros intereses que ocupen su tiempo en lugar de darte a ti tu lugar, es hora ya de poner un alto a esa situación, y platicar con el corazón y la razón en las manos.

Salud Durante estos días de tanto estrés necesitas distracción y descanso. No lleves trabajo a tu casa y deja atrás las preocupaciones familiares y laborales.

Si has optado por dejar un empleo que no te gusta, hazlo, pero no de forma precipitada, acuérdate que aún tienes a Mercurio retrógrado en un signo de agua afín al tuyo.