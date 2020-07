Escorpión – Miércoles 8 de julio de 2020: un nuevo horizonte en tu vida afectiva

Amor

Si estabas pensando que tu vida sexual se apagaba ahora te das cuenta que no es así pues estás recibiendo un toque revitalizador fuerte en tu mundo interior que te coloca en una posición de ventaja a la hora de conquistar a una persona especial.

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna



Puedes estar algo preocupado por el dinero ya que aún no te llega lo esperado. No te impacientes pues en estos días todo tiende a demorarse y complicarse más de la cuenta, pero llegará a tus manos y podrás invertirlo como has estado planeando.