Escorpión – Miércoles 8 de abril de 2020: hay un tono de independencia en tu entorno amoroso

Alguien ausente planea regresar a tu lado, pero si una vez te engañó no confíes plenamente en su arrepentimiento sino más bien concédele una segunda oportunidad, pero con reservas, hasta estar seguro o segura de su sinceridad.



Amor

Sigue tu intuición, pero no exageres. Estudia todas las variantes si has tenido algún pleito o discusión sentimental con tu pareja. Estás en pleno ciclo de las reconciliaciones y no debes echar a perder tu relación presente con disgustos.