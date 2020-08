Escorpión - Miércoles 5 de agosto: tu vida ha cambiado cabalmente

La carta regente se une a tu energía pronosticando que tomarás un tema en particular para enfocar tu energía y no desatender tus objetivos.

No te desanimes si la respuesta es negativa, sostendrás tu valentía para no sentir daño a tu alrededor.

No te molestes si comienzas a sentir que las cosas no se acomodan correctamente para ti, alguien te quitará un peso de encima, la euforia será una pieza fundamental hoy para liberar tus extremidades.



DINERO

Debes mantenerte en comprensión sobre los gastos que has tenido que realizar a pesar de que no te mantengan en tranquilidad, quizá en lo que estés gastando no es necesariamente para ti, ese es precisamente el hecho que te hace sentir que tu dinero podría no estar rindiendo lo suficiente.