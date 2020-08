Escorpión - Miércoles 19 de agosto de 2020: te encuentras como si nada, ni nadie pudiera quitar paz

No es imaginación en realidad, nadie puede quitarte la paz en un día como hoy, te sientes con tanta tranquilidad, a gusto con tu familia, con hijos o con personas con las que estas guardando el confinamiento, que probablemente nadie te quite la tranquilidad que hoy anuncia el día.

Pronóstico del día : experimentas algo nuevo a lo que estabas acostumbrado, sobre todo por la carta que hoy predice que la compañía de las personas que amas, te da la seguridad de no sentirte juzgado o criticado por los demás. Te sientes bajo un resguardo poco usual.

AMOR En realidad, te vas a sentir muy cómodo con cuestiones de amor a pesar de que no eres una persona detallista. Tendrás algún gesto de bondad con alguien que te gusta o quieres conquistar, eso no te vuelve vulnerable, sino todo lo contrario, muestras tu lado más noble pues estás mostrando lo mejor de ti.

SALUD

Algo está sucediendo con tu salud y no necesariamente porque sea mala, es probable que algunas situaciones que estés ingiriendo como medicamentos no recetados, están provocando que se lastime tu vista. Debes ver a un especialista para que lo cambie o para que puedas usar otro método y no tener efectos secundarios más delicados.