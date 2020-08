Escorpión - Miércoles 12 de agosto: momento para escuchar y no para discutir

Es complicado que te sientes a escuchar a otras personas pues tiendes a ser una persona variable en emociones, hay días como todos, donde te encuentras con el humor para hacerlo como donde no, hoy es uno de los que tendrás la capacidad de escuchar sin dudarlo.

Pronóstico del día : para ti primordialmente, las perseidas tienen buen augurio, sobre todo porque has tenido la paciencia en los últimos días para entrar en un espacio de escucha más que de habla. Recibirás incluso de manera instintiva la oportunidad de maravillarte con lo que otros te cuentan para valorar mucho más lo que tienes, es precisamente la carta regente la que indica lo anterior.

AMOR Colosalmente notarás que estás enamorado, no te sientas con pena por ello, te cuesta reconocerlo porque te sientes en vulnerabilidad, pero en realidad no está de más para que tengas un espacio en lo más noble dentro de ti. Reconocerás que quien hoy se encuentra contigo te regresó la ilusión que otros se llevaron hace tiempo, agradécelo y continúa.

A pesar de que no te encuentres pareja hoy tienes regocijo por lo que ves alrededor de ti, si eres padre, quizá sea por tus hijos y sentirlos junto a ti, si no, es por la atención que tienes hacia ti mismo que no había tenido lugar anteriormente.