Escorpión - Miércoles 11 de marzo de 2020: se explaya tu espontaneidad

Si te sientes tentado a decir algo hermoso a tu pareja dale rienda suelta a tu inspiración, por muy atrevida que sea, y no temas exponer tus sentimientos más profundos.

Trabajo

Lo mejor que te está pasando es tu cambio positivo de actitud. Aunque haya tropiezos sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo y no te dejes llevar por inclinaciones negativas que no tienen nada que ver con la realización de tu trabajo ni con la naturaleza inteligente de tu personalidad escorpiona.