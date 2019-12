Escorpión – Miércoles 11 de diciembre de 2019: inicias una etapa intensa y apasionada

Salud No te conviene dejar inmediatamente un mal hábito de salud como fumar o comer alimentos poco nutritivos sin planteártelo primeramente y fortalecer tu voluntad pues si lo haces solamente por un impulso podrías volver a caer en ellos. Hazlo todo gradualmente para que se formen nuevas conexiones nerviosas temporales.

Trabajo

No pienses en los cambios como en algo malo. Tal vez ciertos ajustes no sean de tu agrado y requieras adaptaciones, pero al mismo tiempo, una vez que las asimilas las dominas perfectamente y te haces un real experto. No temas, todo saldrá bien.