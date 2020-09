Escorpión - Lunes 7 de septiembre del 2020: dejarás de suponer después de que te dan argumentos

La carta de la torre en un día como el presente te hace sentir que no tienes salida ante celos, malos pensamientos y suposiciones, por eso recurres a la confrontación para poder encarar problemas que en realidad no tenían razón de ser. La persona con la que te molestas tendrá los argumentos para decirte que te equivocaste.

Pronóstico del día : la luna te dará el poder de enfrentar lo que desconocías de ti mismo. No siempre reaccionas positivo cuando sabes que has cometido un error, pero este lunes reflexionas para poder encontrar la oportunidad de limar asperezas con quien te equivocaste.

AMOR

Un amigo no solamente es una persona que se encuentra en las malas y cuando lo necesitas, también pasan alegrías y cosas extraordinarias, pero últimamente no has encontrado el tiempo para valorar a quien ha estado presente. Acuérdate que podría estar cometiendo errores si no logras vencer tus temores de inseguridad.