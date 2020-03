Escorpión - Lunes 30 de marzo de 2020: un comienzo diferente y divertido

Inicias un ciclo en que debes aprovechar experiencias pasadas y proponerte vivir cada día con frescura y renovación, sin angustiarte por lo que no has podido resolver.

Debido a un cambio súbito en tu vida amorosa puedes estar algo indeciso sin saber muy bien qué partido tomar ante una situación inesperada. No te angusties ni agobies. Lo que aparentemente parece un engaño, no lo es, y las apariencias en este caso suelen ser falsas. No te guíes por ellas a la hora de tomar tus decisiones, Escorpión.