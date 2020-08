Escorpión - Lunes 3 de agosto: Temor, un día lleno de indecisiones

Temes principalmente a la prosperidad, lo anterior simboliza que te encuentras rodeado (a) de personas que constantemente te hicieron sentir que no podrías lograr tus objetivos, motivo por el cual ahora crees que el mundo está en tu contra, toma el presente día como una oportunidad para cambiar tu perspectiva.



AMOR

Es claro que el amor te tiene en altas y bajas, precisamente en un día como hoy, tengas o no pareja en este momento, es probable que la sensación de una relación te mantenga en poca motivación, en sentir que no hay una persona que se acerque a las expectativas que deseaste pero sobre todo que no quieres poner demasiada energía en ello.