Escorpión – Lunes 29 de junio de 2020: la Luna en tu signo, tiempo de intimidades intensas

Sin embargo, existe también la otra posibilidad, y es que estés soltero o soltera y entonces dirán que lo anterior no es para ti, y tienes razón porque en tu caso la perspectiva real está dada por un período de exploración de nuevas amistades y un encuentro de contenido romántico vaticinado para los primeros días del próximo segundo semestre del año.

Amor

La influencia de la Luna en tu signo, como leíste anteriormente, ejerce su efluvio tanto en quienes tienen pareja como en los solteros y solteras, de ahí la necesidad de no precipitarte comprometiéndote a primera vista porque eso no es amor, es atracción sexual, puramente emociona, bueno para una aventura, pero no para algo serio.