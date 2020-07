Escorpión – Lunes 27 de julio de 2020: un inicio de semana muy intenso

Es tu momento de la entrevista de trabajo, cambio de casa y empleo. También es positivo en tu vida afectiva, pero cuidado porque debido a tu interés en otras cuestiones podrías estar descuidando tu hogar y no prestar atención a tu pareja y familia como debes. Durante este ciclo más que en otros debes medir bien tus palabras para no herir a quien te aman.

Amor Estás en un momento ideal para la reconciliación si has estado alejado de una persona amada debido a malos entendidos o peleas sin sentido ni razón. Usa tu creatividad e ingenio y haz lo que tu corazón te está indicando, Escorpión.

Trabajo

Para poner a funcionar un plan de trabajo nuevo en tu empleo vas a requerir la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada.