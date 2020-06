Escorpión - Lunes 22 de junio de 2020: se acentúan tus mejores cualidades

En estos momentos el amor está tocando a tus puertas de una manera providencial y si no te dejas arrastrar por el pesimismo lograrás resultados.

Hay reconciliaciones y arreglos amorosos en tu horizonte emocional Utiliza tu experiencia y lo que has aprendido sobre ti mismo para no juzgar duramente a tu pareja.

Salud Pon tu atención en tus asuntos y no trates de hacer mil cosas simultáneamente. Tu salud requiere más dedicación, cuidado y responsabilidad. Si estás tomando medicamentos delicados anótalos en un papel para no repetir las dosis.



Dinero y fortuna

Hay aspectos de tu regente Plutón, retrógrado, que no son los mejores. Cuídate hoy de ciertas personas inescrupulosas que no tienen experiencia y estarán rondándote para proponerte negocios aparentemente buenos y productivos, pero malos y algunos de ellos ilícitos. Ejerce precaución, no dejes que te engañen con falsas palabras.