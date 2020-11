Escorpión - Lunes 16 de noviembre del 2020: aléjate cuanto antes de los vicios y distracciones

Escorpión, por un lado, podrías estarte mostrando mucho mejor que antes con quienes en apariencia no te llevas, pero para ser más claro, dejarías que la regencia de Sagitario te llene de vitalidad y fortaleza. Deja atrás lo que consideres poco importante y acude a quienes han sido fieles contigo. Así estarías permitiendo que la buena energía te rodee y no te distraiga de tu camino.

SALUD

No es necesario que le des explicaciones a nadie de lo que haces o no, si sientes que no es un buen momento para ti, deja que la alegría llegue en forma de salud, solo tomando un respiro. Enfréntate a lo que sea necesario con tal de que nadie quite las buenas intenciones de sentirte en plenitud.