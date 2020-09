Escorpión - Lunes 14 de septiembre del 2020: tienes el suficiente valor para permanecer con la frente en alto

A pesar de que no todas las cosas están saliendo a tu favor. Encuentras en el signo regente la oportunidad de sentirte, con el valor suficiente, para defender todo lo que te pertenece.

Han existido algunas que no te han parecido, sobre todo algunos trámites gubernamentales fastidiosos, pero con astucia pones en orden eso y más en este día.

Pronóstico del día : debes ser más concreto al momento de hablar, de pronto tus pensamientos te sobrepasan y no tienes la capacidad de sentirte con la fortaleza de parar.

Tu boca es tu mejor herramienta, tanto para conseguir lo que quieres, como alejar lo que tienes, procura no utilizarla en malestar.

AMOR El amor es una de las cosas que no se han mantenido en constancia en tu vida, posiblemente por que consideras que no es tan importante y que te han dañado tanto que quieres evitar adversidades.

Presientes que alguien está cerca de ti, con su mejor intención, pero aún con eso no será el mejor día para sentirte en conexión con nadie.

SALUD Le has dado batallas extremas a tu cuerpo por culpa de tus emociones, si no haces caso a tiempo sufrirás consecuencias irreparables.

DINERO De entrada, han sido meses y días bastante complicados para ti, por ello reconoces que tu dinero no ha fluido de la forma correcta.

Intentarás por todas las vías hacer que tu carácter haga que enfrentes una economía inestable, pero mantente agradecido, pues pocas veces has logrado el éxito, solo con tu inteligencia. Ejercer alguna acción será fundamental para que tu fortuna regrese.



TRABAJO

Has prolongado por un tiempo determinado algunos planes a futuro, pues el trabajo no ha sido tu mejor fuerte. Si tienes trabajo en este momento, debes conservarlo a capa y espada, pues si no lo tienes será complicado que localices uno ajustado a tus necesidades.