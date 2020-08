Escorpión - Lunes 10 de agosto: parece ser que la tranquilidad está de tu lado

La astróloga y tarotista Lizz Luna se incorporó al equipo de Univision Horóscopos a partir del mes de agosto para encargarse de escribir el horóscopo diario que, hasta entonces, hacía el Profesor Zellagro. Nuestro querido profesor ha tenido que dejar la escritura para cuidar su vista, pero continúa con toda su energía positiva teniendo un papel muy importante en la familia de Univision Horóscopos.

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Gibiosa Menguante

Iluminación: 59%

Signo de influencia: Tauro.

Carta del Tarot: La Muerte de Frente.



Por donde quieras observarlo querido Escorpio, hoy es un día en el que la calma llega a ti, principalmente porque te sientes cercano a personas que antes no pensabas que te darían calma. Has elegido una nueva relación, amistosa o amorosa, que te llena de buenos bríos.

Pronóstico del día: no te precipites si sientes que algunas personas se alejan de tu vida. Recuerda que en gran medida no eran compatibles contigo, probablemente una vieja amistad esté teniendo actitudes raras y poco comunes que no logras comprender, se debe en específico a la carta regente que hace cambios intempestivos.



AMOR

El amor es uno de los rubros importantes hoy para ti, sobre todo por que decides con calma iniciar una nueva relación o estás a punto de encontrarla.

Sin lugar a dudas te sientes con buena energía ya que hacía mucho tiempo que sentías apatía por encontrar algo estable.

Si eres soltero no es para menos, pues seguro hay quien se encuentre poniendo el ojo en ti.

SALUD

Asegúrate de controlar tus nervios, hay una ansiedad inducida por la situación global que te mantiene a raya con los demás, pero no te sientas loco si haces lo que otros no, pues tu salud tiene mayor relevancia en un día como este.

Infusiones como la lavanda ayudarán a que recuperes la calma para no generar tensiones en tu cuello.

DINERO

Lo mantienes, lo sostienes y lo ahorras, eres afortunado pues no cualquiera tiene un techo y dinero constante que si bien no son millones, si es lo suficiente como para que sientas la tranquilidad de que no te va a faltar nada, debido a la falta de movimiento económico, el ahorrar hoy te sienta mejor que nunca.



TRABAJO

Es sumamente probable que cambies de trabajo, pues suficiente has tenido con lo que haces en el que sostienes hoy a pesar de que no sea de tu entero agrado.

Deja que la vida te sorprenda, quizá hoy más que nunca, encuentres la posibilidad de sentir empatía con las labores que haces, para que en prontitud algo toque a tu puerta que haga que cambies de giro.





Predicción de Pareja para hoy Lunes

Si te encuentras en pareja : no dudes un segundo en que la pareja que te acompaña hoy, es la correcta. Es difícil para ti sentirte en confianza, pero sí has decidido estar cerca de la persona que hoy te rodea, date la oportunidad.

Si estás soltero : te sentirás como adolescente, pues seguramente hay alguien del pasado, con quien siempre has querido estar, que aparece inesperadamente para alegrarte el día.

Nivel de energía sexual : Moderado.

Compatibilidades

Amor: Capricornio o signos de tierra.

Amistad: Escorpión o signos de agua.

Laboral: Acuario o signos de aire.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : bajo ninguna circunstancia estás dispuesto a soportar alguna mala palabra de parte de un Libra, suficiente tienes con algunas adversidades a tu alrededor para recibir malos tratos o palabras de parte de ellos.





