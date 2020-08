Escorpión - Domingo 9 de agosto: es un día en el que quieres calcular todo

Quieres calcular principalmente si tienes acciones de una manera, para que la respuesta sea la que quieres y no la que los demás desean, hay tensiones y ansiedades, sobre todo porque existe una persona que no está respondiendo como tú quisieras y podrías desesperarte.

Pronóstico del día: a menudo sientes que todo está bajo control para ti, pero la luna de cabeza como carta regente no tiene buenas noticias sobre ese hábito. Sientes que alguien te quitó el control y no encuentras como recuperarlo, por desgracia el tránsito de Aries a Tauro, te mueve el mundo y sentirás que el mundo no es cómo quieres.