Escorpión – Domingo 29 de diciembre de 2019: cuidado con tus decisiones, piénsalas bien

Salud A veces tiendes a la exageración. Sin embargo, recuerda que excederte en un aspecto es perjudicial. Mantén una rutina de ejercicios, un sistema correcto de alimentación, balance, equilibrio, y no tendrás nada que lamentar.

Frase del día: si el cántaro se rompió, y su contenido se derramó no tiene ningún sentido empezar a llorar por la leche derramada.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, Escorpión, además hay buenas ondas con Tauro y Virgo.

La relación más tensa: sé cauto cuando platiques con un Aries o un Sagitario.

Tu compatibilidad actual: un buen tono con signos de agua como Piscis y Escorpión, también estás muy bien con tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra en especial.

Si estás soltero o soltera: no te apresures a prometer algo en una relación hasta que no estés más seguro de tus sentimientos.