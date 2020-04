Escorpión – Domingo 26 de abril de 2020: dejarás un mal hábito y te sentirás liberado

Lo que te propongas lo obtienes, la conquista amorosa y social es segura. Enfoca tu atención en las cuestiones primordiales y no te dejes llevar por pensamientos negativos de personas cargadas de problemas que están viendo dificultades en todas partes porque eso es lo que tienen en su mente.



Amor

Concentra tus esfuerzos en una sola dirección y si has tenido problemas amorosos no te desalientes porque ahora, con tu regente Plutón retrógrado, no es momento de discutir ni de pelear sino de buscar soluciones. Es importante que pongas a funcionar tu lado más tierno.