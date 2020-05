Escorpión – Domingo 24 de mayo de 2020: vas a tomar decisiones muy importantes

En general, esta época es productiva. Solamente debes organizar tu tiempo para que seas tú quien dispongas cómo vas a emplearlo y no dejes en manos ajenas esas decisiones.

Amor

No temas a lo novedoso. Tu signo es cálido y sensual y puedes ser el mejor amante del mundo si dejas fluir tu iniciativa en la intimidad algo que ahora podrás hacer pues estás bajo la influencia del seis y la Luna en tu elemento. Demuéstrale a tu pareja que no has perdido esas cualidades que en un inicio la atrajeron hacia ti.