Escorpión - Domingo 23 de agosto de 2020: alejas los remordimientos de tu vida

Puede sonar un tanto drástica la palabra remordimiento, pero quizá tus palabras hicieron que hirieras a una persona que ya no se encuentra entre nosotros. No te preocupes si tratas de que la perspectiva cambie y le pides que te disculpe a pesar de que su energía física no esté, seguramente encontrarás paz si logras soltar el dolor poco a poco.