Escorpión – Domingo 19 de abril de 2020: reuniones felices con seres queridos

Ciclo nueve, termina lo que no funciona. No te dejes influir por el pesimismo, pues tu signo es sumamente inteligente, Escorpión, pero si escuchas a los que siempre se están quejando de todo podrías contagiarte con esa negatividad.

Lo que terminó no tiene sentido volverlo a vivir. Ahora es tu presente, tu tiempo y tu oportunidad.

Hay tendencias estimulantes en tu horóscopo que favorecen viajes de negocios o los que debas realizar por cuestiones familiares, pero que en estos momentos están pospuestos por razones obvias. Tendrás éxito en esas gestiones así que no vaciles y actúa con decisión en estas circunstancias.

Amor

Recuerda que el amor se compone cada día de pequeñas cosas, que no lo son. Aunque te sientas seguro de tu relación actual no vayas por eso a descuidar tu físico, tu apariencia, imagen y manera de comportarte socialmente. Si no atiendes esos detalles que cautivaron a la persona que amas podrías empezar a perderla.