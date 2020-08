Escorpión - Domingo 16 de agosto de 2020: las personas no son como siempre las pintan, sé más precavido

Probablemente la sensación de duda sobre personas en las que confías, se encuentra no en tus propios temores, sino en el instinto como signo de agua que te hace sentir que alguien no fue, ni será para ti lo mismo que fue hace tiempo.

Pronóstico del día : la luminosidad de la luna en conjunto con la carta regente, indica que será próspero para retirarte en definitiva de personas que no son ideales para ti.

Es decir que logras ver más allá de lo evidente, enfócate en lo que te es funcional, no en lo que te tumbe, pues estas experiencias son constantemente para recapacitar y no hacerte sentir como la peor persona.

Te has sentido en desventaja, pues confiaste como nunca en alguien que se volvió tu propio verdugo, no te quedas sin nada, si aprendes a verlo todo, solo son consecuencias de malas decisiones, pero valdrá la pena a pesar de todo.

SALUD A pesar de que seas o no creyente, parece ser que la luminosidad de la luna, ilumina tu camino, tu aura y tu salud, hablando de aura precisamente, se vislumbra que entras en color verde, lo que significa que tendrás un cambio determinante sobre tu salud, dinero o amor, que si bien han sido lecciones duras, no son trágicas.

DINERO Intentarás dividir tu dinero para que mejore en varios aspectos, no sientas temor si el hecho de que esas divisiones te lleven a diferentes partes de tu ciudad, país o el mundo, hablando del mundo, comienza a sanar, tras un año lleno de intensidad y pérdidas masivas, se abrirán las puertas para ti sin dudas.

TRABAJO Hay confrontaciones con cuestiones laborales a tu alrededor, atrévete a hacer la diferencia, piensas que has descubierto cosas que te llenarían de satisfacción cuando en realidad, lo que encontraste no será lo suficiente, estás en un aprendizaje constante y recibirás la recompensa idónea en muy corto tiempo.

Predicción de Pareja para hoy domingo. Si te encuentras en pareja : reconstruyes una casa, departamento o bien material, como un proyecto entre tu pareja y tú, no solamente es literal, es simbólico, pues a pesar de los momentos que pudieran ser negativos, ambos encontraron la respuesta para salir a flote.

Si estás soltero : reconsidera que el poner barreras, no solo impide la llegada de una nueva persona, sino de todo lo que se encuentra frente a ti, el cerrar una puerta, como la pareja, también cierra otras posibilidades, recuerda que eres parte de un todo y ese todo también invita al amor.