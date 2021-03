Capricornio - Lunes 22 de marzo de 2021: te sentirás apasionado

Estas un tanto susceptible a las influencias de los demás, percibes posibles circunstancias que no te agradan, tanto consciente como inconscientemente, pero extrañamente no te defiendes, y los de demás se aprovechan de ti, eso te entristece un poco. Es por la influencia de la Luna pasando por el signo de Cáncer.

El paso de Urano por la casa 5 la casa del amor genera condiciones difíciles para las cuestiones amorosas, provoca algo de estrés en las relaciones y en consecuencia finales no muy felices. Puedes aprovechar la situación para enfocarte por ahora en otros temas.

Aunque eres inteligente no te estás pudiendo concentrar en el trabajo, incluso te sientes enojado, confundido y a veces frustrado, por ahora las cosas no marchan como quisieras en el trabajo, solo cuida tu actitud para no generar problemas con nadie. Es por la energía que te da Mercurio en cuadratura con Marte.