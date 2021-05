Capricornio - Jueves 20 de mayo de 2021: te sentirás paciente

El aspecto de Marte en trígono a Neptuno es una energía no agresiva, pero puedes recurrir a un fuerte coraje espiritual y a un espíritu de lucha para defenderte a ti mismo y a tus seres queridos. Esa lucha está más inclinada a lo interno y espiritual. Al porqué de la vida.

Esta habilidad para atraer el buen trato a los demás proviene de tu enfoque no amenazante, su atractivo magnético y tu apego espiritual.

En caso de diferencias con la pareja o los seres queridos, mantienes la paz. Harás siempre lo posible por conciliar y generar siempre un ambiente muy agradable a tu alrededor. Y cómo no hacerlo si tu tranquilidad es lo más importante.

Saturno en tu casa 2 te hace muy responsable en temas de dinero, por ahora estarás produciendo lo suficiente para vivir con dignidad y no te falte lo necesario, aunque te quejes de que no tienes dinero. No te preocupes que te estará llegando para sobrevivir.