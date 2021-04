Capricornio - Domingo 11 de abril de 2021: renovarse o morir

Es tiempo que empieces a manifestar una renovación en como la gente te ve y no para agradarle a los demás sino por que la personalidad que has estado adoptando últimamente no te está dando los frutos que mereces y puedes ahora aprovechar la intensa energía de Plutón sobre tu Ascendente para eliminar todo aquello innecesario y construir nuevas maneras de convivir y relacionarte con las personas en tus medios circundantes.