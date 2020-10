Capricornio - Martes 20 de octubre del 2020: recibes una noticia divina que te dejaría sorprendido

A pesar de tus creencias, no puedes negar la existencia de algo que se encuentra en el universo moviendo los hilos del planeta. Si hay energía en los astros, imagina la de una entidad divina que te está protegiendo. Estas probabilidades se toman en cuenta, cuando de pronto has pedido que todo se ponga a tu favor y a pesar de que la Luna te favorece para ello, hay un instinto que te hace sentir que están en contubernio tus seres queridos que han partido, junto con la magia de los astros.

Pronóstico del día : Mercurio se viste de gris cuando se encuentra retrógrado, para ello es que has ejercido toda tu fortaleza, esperando lo mejor a pesar del caos. Ahora mejor que nunca siéntete con las ganas de vencer lo que ocurra alrededor, te han dicho ya que es posible que una persona que está en energía te abre los pasos sin duda a la calma total.

AMOR Podrías llegar a sentir un amor infinito por todo lo que asemeja a familia o personas que no están ahora cercanos a ti. Es momento de reflexiones de eso habla el trígono entre la Luna y Marte, para que tengas lo mejor de quienes te han enseñado a ser una persona valiente. A pesar de la nostalgia, existen muchas posibilidades para ser mucho más indulgente con lo que sea necesario.

SALUD Las fresas no son para todos de agrado, pero son recomendables en combinación con pasas y nueces, si bien en un batido o licuado podrían darte la fortaleza que requieres. No eches en saco roto que también la pechuga de pollo podría ser tu aliada en este día, atrayendo la salud a tu mesa.

DINERO Y FORTUNA

Probablemente no te has dado cuenta de que tienes todo a tu favor, económicamente hablando. Has dejado que el siete se ponga frente a ti como buen augurio y con altas posibilidades tendrás la fortaleza para entrar en buena racha. Para ello la sugerencia del día es limpiar tus zapatos con vinagre de manzana y alcohol. Además de que es una mezcla sana para dejar bacterias y virus fuera, atrae la prosperidad a cada paso que des.