Capricornio - Martes 13 de octubre del 2020: conoces a nuevas personas que traerán prosperidad a tu vida

Mantener buenas relaciones siempre es bueno, de pronto podrías ser aislado y no querer estar inmiscuido con aquellos que en su momento mantuviste una relación de amistad. La Luna es la que disipa de pronto toda preocupación para que vuelvas a tener un buen ritmo en círculos significativos.

Pronóstico del día : el orgullo por las cosas a las que le imprimes un esfuerzo, no siempre se toma en cuenta, a veces uno pone más atención a lo que otros de lo que debería ser en realidad. Ahora gracias a la regencia de Mercurio en Escorpión, se abren las posibilidades para encontrar en personas nuevas, nuevo conocimiento, nuevos aires.



AMOR

Podrías permitir que una persona te aconseje, si esa persona es ejemplo de lo que predica, ahora mejor que nunca, podría interesarte ser mucho más detallista con quienes en su momento no lo has sido. Que no te de pena ejercer una conducta diferente a la que comúnmente tienes, siempre existen posibilidades de cambio, pero para ello el libre albedrío es determinante para lograrlo.