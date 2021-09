Capricornio - Martes 7 de Septiembre de 2021: te llegará un deseo de viajar con tu pareja

Es importante tomar conciencia de tus hábitos alimenticios ya que puede haber algo que comes constantemente que te causa problemas y malestares en el intestino. No es para ignorarlo ya que esos problemas con el tiempo pueden empeorar y generar temas de salud que requieran hospitalización. Así que presta atención a lo que comes, ¿te sientes mal después de comer algo en especial?