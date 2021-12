Capricornio - Martes 7 de diciembre de 2021: sal a buscar lo que quieres

Salud

Mercurio rige tu casa 6 de la enfermedad. En este momento está en tu casa 12 del autosabotaje así que hay que cuidar no causarnos daños a nuestra salud porque no queremos reconocer que algo que estamos haciendo nos causa daño. Esto puede ser un vicio como fumar y vivimos negando que nos cause problemas. Cuidado.