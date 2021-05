Capricornio - Martes 25 de mayo de 2021: este día te sentirás rebelde

Este día te sentirás rebelde, por ahora no te gusta ser criticado. Rara vez te integras en tus ideales y no siempre te ajustas a todas las reglas de la sociedad. Pero es porque no te gusta que te digan las cosas, tu propia opinión basta y será muy difícil hacerte cambiar de ideas, incluso cuando no tienes la razón. El ser rebelde es lo tuyo el día de hoy, esas son las condiciones que te genera la Luna en el signo de Escorpión.