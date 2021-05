Capricornio - Jueves 13 de mayo de 2021: regresa a la disciplina que te caracteriza

Es posible que estés algo decaído energéticamente debido a un sedentarismo que has adoptado, sin embargo, tú no eres así ya que Plutón en tu casa 1 te ha perjudicado volviéndote algo flojo pero este proceso debe acabar y te será excelente que regreses a una disciplina de ejercicios y un régimen de salud integral adecuada para que llegues a las alturas donde estás acostumbrado a estar siempre.

Salud Tu casa 6 en el signo de Géminis posee la energía de los planetas Mercurio, Venus y la Luna; esto a nivel Salud nos habla de estar analizando demasiado tus emociones y no dejarlas fluir libremente o adecuadamente cuando las sientes, sino que las piensas tanto que acabas reprimiéndolas y apagando su energía; esto a la larga puede traerte problemas psicológicos o físicos si no permites su cauce natural y positivo.

Predicción de pareja

Marte en Cáncer en tu casa 7 no es un buen signo dentro de la situación de pareja ya que nos refleja una caída energética de este planeta por lo que podrías estar manifestando emociones negativas al respecto; ya sea que estés decepcionado de las personas y no quieras saber nada de parejas o que te enojes con tu pareja actual por alguna tontería por lo que te recomiendo que te relajes y comprendas que esto es trabajo de Marte y tuno eres del todo así, busca meditar y encontrar tu centro y no tengas miedo a relacionarte pues algo lindo podría surgir.