Cáncer – Sábado 7 de septiembre de 2019: una etapa muy creativa en tu vida sentimental

No te inquietes ni alarmes por lo que estás presenciando pues lo que estará sucediendo a partir de ahora será muy positivo. Tu vida adquiere un tono más ecuánime con el paso de tu regente por tu signo opuesto en el elemento tierra, piensas más lo que vas a realizar y aunque bien es cierto que surgen indecisiones, serán positivas si las aprovechas como un medio para analizar lo que más te conviene utilizar, y lo que debes apartar y rechazar.

Amor Tu forma de ver la vida, concepción de las cosas, y tus ideas no tienen que ser necesariamente la realidad, y al expresarlas lastimarías a una persona amada. El amor toca tu corazón y si tienes pareja se fortalece, si no la tienes estás en el camino de terminar tu soledad.

Salud Si te sientes cansado por la mañana tal vez se deba a un desequilibrio mineral o una situación de desarmonía entre tu cuerpo y tu ser Interno. Trata de recuperar el equilibrio perdido actuando de manera tranquila y no preocupándote tanto por lo que no puedes resolver.

Dinero y fortuna

No sigas esperando que tu fortuna aumente si no haces nada para lograrlo, pues no verás resultados. El dinero debe moverse para que crezca y te arroje dividendos, pero tampoco es cuestión de invertirlo en lo primero que aparezca sin estudiar todas las posibilidades. Analiza tus gestiones, tendrás muchas opciones.