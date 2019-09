Cáncer – Sábado 28 de septiembre de 2019: el novilunio transformará totalmente tu fin de semana

Este sábado es un día especial para ti, canceriano, pues no solamente estarás bajo el efluvio de la Luna, tu regente, en conjunción con el Sol en el novilunio sino que te sentirás lleno de bríos y entusiasmo, dispuesto a entrarle con determinación a todas esas tareas pendientes que has estado posponiendo desde hace días.

Salud Aprovecha este fin de semana del novilunio y energía cósmica para proponerte realizar algún tipo de actividad al aire libre que no solamente ejercite tus músculos sino que también te ayude a relajarte emocional y mentalmente.

Trabajo Estás muy bien auspiciado en todo este sentido, canceriano, y como estos próximos días marcan el preámbulo de lo que será el mes de octubre y frente a ti se presentarán excelentes opciones laborales que no debes desestimar porque muchas de ellas son altamente beneficiosas para ti.

Dinero y fortuna

Si aún no lo has hecho es hora ya que lo hagas y lo que te sugiero es que este mismo mes separes un dinero, no importa si mucho o poco, pero que cada vez puedas ir aumentando en una cuenta de ahorros ya que ahora es el mejor momento astral para hacerlo, bajo la acción del novilunio que indica el comienzo del mes sinódico.