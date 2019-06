Cáncer – Sábado 22 de junio de 2019: has comenzado tu nuevo año de vida desde ayer

Amor

Mucho es lo que has aprendido con las lecciones de la vida, canceriano. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad a medida que se vaya desarrollando tu ciclo de cumpleaños recientemente comenzado.