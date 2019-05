Cáncer – Sábado 18 de mayo de 2019: el plenilunio transformará totalmente tu fin de semana

Este sábado es un día especial para ti, canceriano, pues no solamente estarás bajo el efluvio de la Luna, tu regente, en oposición con el Sol en el plenilunio de la “Luna de Wesak” y en un signo intenso y apasionado sino que te sentirás lleno de bríos y entusiasmo, dispuesto a entrarle con determinación a todas esas tareas pendientes que has estado posponiendo desde hace días.



Dinero y fortuna

Si aún no lo has hecho es hora ya que lo hagas y lo que te sugiero es que este mismo mes separes un dinero, no importa si mucho o poco, pero que cada vez puedas ir aumentando en una cuenta de ahorros ya que ahora es el mejor momento astral para hacerlo, bajo la acción del plenilunio y así dentro de seis o siete meses cuando se inicie la temporada navideña no te verás en apuros.