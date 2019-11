Cáncer - Sábado 16 de noviembre de 2019: el amor te llama con la Luna en tu signo

Dinero y fortuna

Estás en un ciclo positivo para aumentar tu economía, pero todo con cuidado para no invertir en negocios fraudulentos si quienes se te acercan no son de tu absoluta confianza. Hay gente tramposa a tu alrededor y debes ser precavido para no errar. No te vuelvas desconfiado, pero tampoco ingenuo.