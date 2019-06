Cáncer – Miércoles 26 de junio de 2019: vete preparando para los eventos inesperados

Este miércoles la Luna, que es tu regente, está haciendo varias cuadraturas planetarias, o sea, aspectos algo conflictivos de 90 grados con Mercurio, Marte, Saturno y Plutón. No dejes que jueguen con tus sentimientos ni te manipulen emocionalmente, Cáncer.

Hay una persona que acabas de conocer rondándote de manera persistente, no la desprecies, pero tampoco la aceptes sin analizar bien lo que debes hacer. No dejes nada a la casualidad y ármate de todos tus documentos y papeles antes de presentarte a un nuevo empleo o posición, es la mejor manera de contrarrestar las cuadraturas planetarias de este día.

Amor

Hay un hermoso sextil de la Luna con Venus, un aspecto favorable y muy auspicioso, lo mejor que podía suceder este miérdoles de cuadraturas planetarias con tu regente, la Luna. No hay nada peor que sentirse usado o manipulado sentimentalmente. No permitas que una adulación o palabra hipócrita te haga caer nuevamente en algo que no te conviene para nada en tu vida amorosa. Actúa con firmeza este día en que estás muy bien auspiciado.