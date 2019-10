Cáncer – Miércoles 23 de octubre de 2019: un día de confesiones sentimentales

Amor

La Luna está en dos trinos planetarios este día cúspide uno con Júpiter y otro con Urano. Estos movimientos astrales tienden a volverte algo exagerado. Controla esas reacciones críticas y no saques las cosas de su proporción sobre todo en discusiones sentimentales intrascendentes. Muchas veces has dejado que tu imaginación vuele creando cosas que no te conviene crear.