Cáncer – Miércoles 2 de octubre de 2019: te sentirás emocionado con un gesto inesperado

Querrás resolverle y solucionar los problemas a todo el mundo lo cual es hermoso, pero cuando no se puede porque empieza afectarte directamente debes actuar con compasión y amor, combinándolo con inteligencia y sentido común. No cargues responsabilidades ajenas.

Encuentras la ocasión y también las palabras propicias para expresarte con sinceridad y poner las cosas en su sitio en relación a un conflicto de intereses amorosos en el cual te has visto envuelto en estos días pasados. Saldrás bien.

Si no tienes el hábito de hacer ejercicios no seas exagerado y trates de hacer en un día lo que no hiciste en meses. Proponte metas pequeñas, pero sé constante, cúmplelas y velas superando paulatinamente.